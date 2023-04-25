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Kadın - Aile 7 günde 3 kilo verdiren su: Altın değerinde çok hızlı yağ yaktıran tavsiye! Kilo kaybetmeye birebir formül
Kadın - Aile

7 günde 3 kilo verdiren su: Altın değerinde çok hızlı yağ yaktıran tavsiye! Kilo kaybetmeye birebir formül

Yeniakit Publisher
2023-04-25 00:00:00 - 2023-04-25 00:03:45
7 günde 3 kilo verdiren su: Altın değerinde çok hızlı yağ yaktıran tavsiye! Kilo kaybetmeye birebir formül

Kilo vermek isteyenler ve bel bölgesinde bulunan inatçı yağlardan kurtulmak isteyenler bu kahve ve nohut tarifiyle muhteşem bir değişim yaşayacak. Bu Sır 7 günde 3 kilo verdiriyor! Yaza formda girmek isteyenler için harika formül! kilo verdiren yöntem

7 Günde 3 Kilo Verdiren Su Tarifi İçin Malzemeler

Bir avuç nohut
İki su bardağı kaynar su

7 Günde 3 Kilo Verdiren Su Tarifi Nasıl Yapılır?

Ağzını sıkıca kapatıp bir gece bekletip sabah veya akşam yemekten 25 dk önce içiyoruz.
Bu karışıma 7 gün devam edip 7 gün ara verin sonra tekrar başlayın.

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KAKAOLU SÜTLÜ VE TARÇINLI TÜRK KAHVESİ TARİFİ

Özellikle metropol şehirlerde yaşayan ve masabaşı iş yapan kişilerin şikayet ettiği zaman Spor yapmaya fırsat bulamayan birçok kişinin imdadına yetişen bu kahve sosyal medyada popülerliğini koruyor. Deneyen birçok kişi tarafından önerilen bu tarifi sizler için hazırladık.
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MALZEMELER:

1 fincan yarım yağlı süt
1 çay kaşığı toz tarçın
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 tatlı kaşığı kakao
YAPILIŞI:

- Metabolizmayı hızlandıran kahve için öncelikle cezvenin içine 1 fincan sütü koyuyoruz.

- Daha sonra kahve, kakao ve tarçın ekleyip güzelce karıştırın.

- Karıştırdıktan sonra ocağa alın. Orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynayan kahveyi fincana boşaltın. İşte bu kadar. Afiyet olsun...

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