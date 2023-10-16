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Medya 7 Ekim öncesi ve sonrası Gazze! Soyun kurusun İsrail!
Medya

7 Ekim öncesi ve sonrası Gazze! Soyun kurusun İsrail!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 17:19:00 - 2023-10-16 17:25:52

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sivillerin üzerine bomba yağdırdığı Gazze'den gelen görüntüler yürekleri yaktı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından, işgalci İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya başladı.

ABD'nin de savaş gemisi ile destek verdiği İsrail, forfor bombalarıyla her gün yüzlerce çocuğu katlederken, Gazze'deki 7 Ekim ve öncesi görüntüler yürek yaktı.

Harabeye dönen Gazze İsrail'in bombalarıyla, hayalet şehre döndü.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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