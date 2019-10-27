7 düvel Erdoğan'a karşı! BM'den skandal 'yargılama' talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek emperyalist ülkelere karşı tüm dünyaya çağrıda bulunarak baskılara ve tehditlere boyun eğmemesi Batı’yı adeta çılgına çevirdi.

Eski Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Hukuku Mahkemesi Başsavcısı Carla del Ponte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle açıkça "yargılansın" dedi. Ponte, Erdoğan'ın savaş suçlusu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılıp uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini öne sürdü.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Del Ponte, İsviçreli gazeteci Schweiz am Wochenende'ye verdiği özel mülakatta, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyonla uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia etti.

Türkiye’nin operasyona girişerek Suriye’deki çatışmaları yeniden alevlendirdiğini savunan del Ponte, "Erdoğan'ın Kürtler'i yok etmek için Suriye topraklarını istila edebilmesi inanılmaz bir şey" dedi.

Del Ponte, Ankara’nın Amerikan askerlerinin Suriye-Türkiye sınır bölgesinden çekilmesinden hemen sonra başlattığı operasyonla terör örgütü YPG'yi hedef aldığını söyledi.

"Erdoğan'ın yaptıkları cezasız kalmamalı"

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Del Ponte yayınlanan röportajında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekatın savaş suçları kapsamına alınıp soruşturulması gerektiğini belirterek, “Erdoğan için soruşturma başlatılıp savaş suçları işlediği iddiasıyla suçlanmalı. Erdoğan’ın bu yaptıklarından cezasız kurtulmasına müsaade edilmemeli" diye konuştu.

Del Ponte, Avrupa ülkelerinin Erdoğan’ın kapıları açıp mültecileri gönderme tehdidiyle karşı karşıya kaldıktan sonra Türkiye’ye karşı atılacak adımlar karşısında kayıtsız kaldığını savundu.

BM Uluslararası Ceza Hukuku Mahkemesi Başsavcısı görevinden ayrıldıktan sonra, BM'nin Suriye Soruşturma Komisyonunda görev yapan Del Ponte, 2017 yılında Suriye Devlet Başkanı Başar Esad’ın uluslararası mahkemede savaş suçlusu olarak yargılanmasını talep etmiş, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'nde vetosuyla soruşturma açılmayınca görevinden istifa etmişti.

Del Ponte Ruanda ve eski Yugoslavya'daki savaş suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturmalarını başlatmıştı.