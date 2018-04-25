7 bombanın bulunduğu iş yeri ona ait çıktı!

Adana'da 6 ay önce gizli çekmecede ele geçirilen el yapımı 7 bombanın bulunduğu iş yerinin, 2 kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla aranırken Muğla'nın Bodrum ilçesinde balık yerken yakalanan Kemal Daş'a ait olduğu ortaya çıktı.

11 Eylül günü Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Bu olayla ilgili polis yaptığı çalışmada 8 kişiyi gözaltına almış, 6 kişi tutuklanmıştı. Polisin olaya karıştığını belirlediği Kemal Daş ise o günden sonra her yerde aranmaya başlandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri, Kemal Daş'ın 15 Kasım 2017 tarihinde bir oto kiralama iş yerine girdiğini belirledi. Polis arama kararı alarak Yeşilyurt Mahallesi'ndeki araç kiralama iş yerine baskın yaptı. Baskında Kemal Daş bulunamadı. Polis iş yerinde arama yaparken, çalışanlardan şüphelenip masanın çekmecelerini de aradı. Çekmeceler açıldığında çekmecenin yan tarafından açılan gizli bir çekmece daha fark edildi. Açılan gizli çekmecede el yapımı 7 bomba çıktı. Yapılan incelemede bomba imha uzmanları el yapımı bombaların sıradan bir bomba olmadığını, bir saldırıda kullanılabilecek düzeyde olduğunu bildirdi. Bunun üzerine iş yerinde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Bombalar da bomba imha ekibi tarafından imha edildi.

İŞ YERİ KEMAL DAŞ'A AİT ÇIKTI

Bu olaydan 6 ay sonra bu kez Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kemal Daş'ın sahte kimlikle Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığını tespit etti. Bodrum'a giden polis, Kemal Daş'ı balık yerken yakaladı. Adana'ya getirilen Kemal Daş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "adam öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklandı.

Bu arada Kemal Daş aranırken saklandığı ihbarı edilen oto kiralama iş yerinin de Daş'a ait olduğu öğrenildi. Kemal Daş'ın, el bombalarından haberi olmadığını söylediği öğrenildi.