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7 bin polis adayı öğrenci alınacak

Polis Amirleri Eğitim Merkezine lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere 7 bin öğrenci alınacak.

12 Ekim 2019 Cumartesi 07:14
7 bin polis adayı öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 26. dönem için alım gerçekleştirilecek. 

Bu kapsamda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alınacak.

Adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Giriş koşulları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alırken alıma ilişkin sınav takvimide akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 07:14
  1. Polis Akademisi başkanlığı
  2. polis memuru
  3. Anadolu Ajansı

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