7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir kargo şirketine başka bir ilden kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kargo şirketine yapılan operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ile 1 kamyonet ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen sigaraların bisküvi paketlerinin içerisine zulalandığı görülürken, yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.