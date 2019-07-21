0553 313 94 23

7 bin 500 TL veren Fatih Terim'le aynı masada oturacak

Geçirdiği başarılı sezonu kutlamak isteyen Galatasaray, balo düzenleyecek. Balo kapsamında 7 bin 500 TL verip en pahalı bileti satın alan kişi, Fatih Terim'le aynı masada oturabilecek ya da Muslera ile yemek yiyebilecek.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:43
7 bin 500 TL veren Fatih Terim'le aynı masada oturacak

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, bu başarısını camiasıyla birlikte kutlayacak, aynı zamanda para da kazanacak.

Sarı-kırmızılılar 'Şampiyonluk Balosu'nu 5 Ağustos'ta düzenleyecek. Balo, 'Geçmişten Geleceğe' konsepti ile kulübün Galatasaray Lisesi'nde kuruluşundan bugüne dek geldiği noktayla ilgili çarpıcı mesajları içerecek.

Hatrı sayılır para kazanılacak

Milliyet'te yer alan habere göre, Esma Sultan Yalısı'ndaki organizasyon için 500 kişilik davetli listesi hazırlandı. Düzenlenecek geceden Galatasaray'ın kasasına hatırı sayılı bir paranın da gireceği bildirildi. Sahneye yakınlığına göre biletlerin 2 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında satılması planlandığı öğrenildi.

7 bin 500 TL veren Terim'le aynı masada oturacak

Geceye katılacak davetlileri önemli sürprizler bekliyor. Sarı-kırmızılı teknik kadro ve futbolcuların tam kadro halinde yer alacağı etkinlikle katılımcılara bir takım jestler yapılacak.

Fatih Terim ve ekibi ile birlikte futbolcular organizasyona katılacaklarla aynı masalara oturacak. Örneğin 7 bin 500 lira vererek en pahalı bileti alan bir kişi Terim'le aynı masada oturabilecek veya Muslera ile birlikte yemek yiyebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:43
  1. Şampiyonluk Balosu
  2. Geçmişten Geleceğe
  3. Galatasaray Lisesi
  4. Galatasaray
  5. Esma Sultan Yalısı
  6. Fatih Terim
  7. Muslera

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Palu’nun sorunları masaya yatırıldı
    1. Palu’nun sorunları masaya yatırıldı
    2. Didim’de Altınkum plajı tıklım tıklım..
    3. THK'den "eski yöneticiler" için suç..
    4. Komutanlardan Vali Ali Hamza..
    5. Düzce’de sel felaketinin yaraları..
    6. Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında..
    7. Didim’de deniz dip temizliği
    8. Yusuf Güney Malatyalıları coşturdu
    9. Nusaybin’de park halindeki araç yandı
    10. 112 Acil Servis çalışanlarından tarla..
    11. Hakkari’de güvenlik güçlerine taciz..
    12. Adını verdiği taşın müzesini kurdu
    13. 7 bin 500 TL veren Fatih Terim'le aynı..
    14. Çanakkale’de 32 göçmen yakalandı!
    15. Trafik kazası 9 yaralı
    16. Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde..
    17. Genç kızlara silahlı saldırı!..
    18. Satranç tahtasında Anadolu’nun renkleri
    19. Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya..
    20. Sivas'ta otomobil şarampole uçtu! 2'si..
    21. Bakan Selçuk: ”İnşallah okullar..
    22. Ritmik Cimnastik Dünya Gençler..
    23. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlandı
    24. Türk Yıldızları’ndan Kıbrıs’ta 45’nci..
    25. 150 yıllık proje Karadeniz’de..
    26. Bursa’da Geyikli Baba anıldı
    27. Zidane Bale'in takımdan ayrılacağını..
    28. Giresunspor'un ikinci etap kampı..
    29. Kamyonet, 8 metreden dereye düştü!..
    30. Hani Kaymakamlığı talimatı ile..
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi