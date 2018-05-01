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7 bin 500 TL maaşlı iş başvurusunda izdiham yaşandı!

Katar Havayolları'nın İstanbul'da düzenlediği kabin ekibi alımında talep patlaması yaşandı. En düşük maaşın 7 bin 500 TL olduğu iş için İstanbul'daki bir otelde yapılan alım etkinliğine binlerce başvuru yapıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 11:22
7 bin 500 TL maaşlı iş başvurusunda izdiham yaşandı!

İstanbul'da bir otel pazar günü Katar'da çalışmak isteyenlerin başvuru izdihamına sahne oldu. Katar Havayolları'nın kabin personeli alımı için düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Körfez'in astronomik maaşlar veren Doha merkezli havayolunda kabin görevlisi olmak için binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren Florya'daki bir otelde yapılan işe alım etkinliği için sıraya girdi. Geçtiğimiz hafta işe alım yapılacağının haber yapılması sonrası otel başvuranla dolup taştı. Gün boyu otele akın akın gelişler yaşandı. İstanbul dışından da başvuru için çok sayıda gelen oldu.

BİR SALON ONLARA AYRILDI

Yoğun başvurulardan dolayı otelin bir salonu mülakata girecek olanlara ayrıldı. Birçok kişi kendilerine sıra gelemeyeceği düşüncesiyle de otelden ayrılmak zorunda kaldı. Salonda bekleyenler görevliler tarafından sırayla gruplar halinde mülakat sırasına alındı.Uzun süre bekleyip mülakata girenler kendilerini şanslı hissederken sonuçların bir gün sonra kendilerine söyleneceğini maaşlarla ilgili bir bilgi verilmediğini belirttiler. Türkiye'de havayolu şirketlerinde uçan kabin görevlilerinden de başvuralara ilgi gösterenler oldu.

İYİ İNGİLİZCE KONUŞMA VE YAZMA ŞARTI ARANDI

Başvuruda bulunanların minimum 21 yaşında, en az lise mezunu ve akıcı İngilizce yazıp konuşma şartı arandı.Kabul edilenlerin 6 aylık deneme süresi sonunda Katar Havayolları'nda vergisiz (1500 euro)7 bin 500 TL'yi geçen maaşlarla çalışma şansı yakalayacağı öğrenildi.Uçuş saati artıkça personelin maaşı da yükselecek.

EŞYALI DAİRE DE TAHSİS EDECEKLER

Habetürk'ün haberine göre başvurusu kabul edilenler Doha'da yaşayacak. Geniş gövdeli uçaklarda sorumlu olduğunda personelin maaşı 15 bin lirayı da geçecek. Katar Havayolları başvurularda uçuş tazminatı, konaklama, harcırahlar ve görev için ulaşımında olduğu bir dizi paket sunduğu öğrenildi. Katar başvurusu kabul edilenlere Doha'da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:22
  1. İstanbul
  2. Iş Başvurusu

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