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7. Banazı Horata şenliği düzenlendi

Banazı Kültür Sanat ve Musiki Derneği tarafından düzenlenen Banazı Horata Şenliklerinin 7’incisi yapıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:34
7. Banazı Horata şenliği düzenlendi

Banazı Kültür Sanat ve Musiki Derneği tarafından düzenlenen Banazı Horata Şenliklerinin 7’incisi yapıldı.


Horata mesire alnında düzenlenen şenliğeAK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahatti Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Banazı Kültür Sanat ve Musiki Derneği Başkanı Selahattin Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı.


Şenliğin Açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahatti Gürkan, "Hep birlik ve beraberlik içinde olalım birbirimize saygıda ve sevgide kusur etmeyelim. Kültür ve sanatını bilmeyen insanın geleceğe emin adımlarla yürümesi mümkün değildir. Geçmişin günümüze taşınması, günün geleceğe taşınması ise insanlığın temel görevidir" dedi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise şenliklerde emeği geçenlere teşekkür ederek, "2 gün önce 30 Ağustos zafer bayramını kutladık. 30 Ağustos’da verilen milli mücadelenin izlerini bugün halen taşıyoruz. Biz bölgemizde etkin olmak, lider olmak gençlerimize daha fazla iş ve aş bulma noktasında gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdağan’ın liderliğinde gerçekten Türkiye’nindaha ileriye gitme noktasında birliğimizi, beraberliğimiz koruyarak mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.


Açılış konuşmasının ardından mahalli sanatçılar konser verdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:34
  1. sanat
  2. kültür
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