“7 ayrı raylı sistemde harıl harıl çalışıyoruz”

Karaismailoğlu, Pendik TavşantepeSabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Yayalar istasyonu şantiyesinde incelemede bulundu.

7 hatta çalışma sürüyor

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “İstanbul’u birilerinin keyfine bırakamazdık. Bu nedenle Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı dahil İstanbul’da toplam uzunluğu 103.3 kilometre olan 7 ayrı raylı sistem hattında harıl harıl çalışıyoruz. Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projeleri ile İstanbul’daki mevcut 251 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 354.3 kilometreye yükselteceğiz. Projelerimizi bu yılın ilk yarısından itibaren işletmeye açarak 2023 yılında hepsini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece İstanbul’daki raylı sistem ağının yüzde 52’si Bakanlığımız tarafından yapılmış olacaktır.”

Ulaşım süresi kısalacak

Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattındaki çalışmalarla ilgili teknik bilgileri paylaşan Karismailoğlu, şöyle konuştu: “Projemizi bu yılın ilk yarısında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. İstanbul’un dokusuna ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın fonksiyonlarına uygun olarak tasarladığımız istasyon konseptleri ile İstanbullulara ulaşımdan daha fazlasını sunacağız. Hattımız hizmete alındığında Kadıköy’den metroya binen bir vatandaşımız, trafiğe takılmadan, 50 dakikalık bir seyahatle havalimanına varacak. Kartal’dan 18 dakikada, Pendik Tavşantepe’den 10 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşabilecek.”