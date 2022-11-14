6'lı masayı dağıtacak ismi duyurdu

Anadolu Buluşmaları’nın kahvaltı programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Karakaya, İstanbul’da yaşanan bombalı saldırının Türkiye’yi hedeflerinden vazgeçirme amacında olduğunu ifade ederken, 6’lı masaya işkin ise “Meral Hanım 6’lı Masaya bir iyilik yapacak ve masayı dağıtacak” dedi.

İstanbul Taksim’deki bombalı terör saldırısını değerlendiren MHP’li Karakaya, “Türkiye’deki zaman zaman terörle ilgili saldırılara alışığız. Kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor ama terörden en çok muzdarib olan, bunun en çok bedelini ödeyen ülke ve millet Türkiye ve Türk milleti. Zaten Türkiye’de bir şeylerin önüne geçmek, dolayısıyla bir şeyleri engellemek önemli bir amaçtı. Nihai hedefleri farklı olabilir ama amaçları belli. Şimdi bu yapılan son saldırıdan başka bir şey beklemek mümkün değil. Özellikle Türkiye 2023 seçimlerine giderken hakikaten burada huzur içerisinde her ne kadar siyasi çekişmeler farklı alanlarda tartışılırsa huzurlu bir ortamın olduğu bir gerçek. Ben bu terör saldırısıyla bu huzurun bozulacağına inanmıyorum ama bunun da bir amacı bir hedefi var. Türkiye’yi uluslararası arenada gösterdiği başarılar, elbette birçok kişiyi, kesimi rahatsız ediyor. Uluslararası arenanın bazılarının kıskançlıkla, bazılarının gıptayla baktıkları, Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı rol. Türkiye’nin özellikle son dönemde küresel düzeydeki gücü, etkisi, etkinliği çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bunu biz değil dış devletlerin milletvekilleri birebir görüşmelerde söylüyor. Özellikle o son dönemdeki tahıl koridoru anlaşması, dünyadaki çok ciddi gıda krizini engelledi. Hatta bunu da bir şekilde küçümsemeye çalışanlar oldu” şeklinde konuştu.

6'lı masa dağılacak

6’lı masaya ilişkin konuşan Karakaya, “Meral Hanım, 6’lı masaya bir iyilik yapacak. 6’lı masa Kemal bey tarafından önerildi. Peki Kemal Bey 6’lı masayı önerip, etrafına ittifak içindekileri oturttuğunda kafasında kendisinin aday olma düşüncesi var mıydı? Vardı. Aslında 6’lı masaya kendi adaylığını kabul ettirmek için kurdu. 6’lı masanın bu anlamda nicelik olarak kendinden sonraki büyüğü Meral hanımdı. İkisi birlikte öyle bir işe karar verip, böyle bir şey oluştururlarsa diğerlerinin de buna katılacağını, katılmasalar da çok önemli bir eksiğin olmayacağını düşünüyordur. Çünkü Meral Hanımın da Sayın Kılıçdaroğlu’nun ilişkileri, birbirlerine olan o destek konusu Meral Akşener daha MHP'den ayrılmadan başlamıştı. Meral Akşener’in MHP’deki başkanlık yarışına girdiğinde CHP’liler Türkiye’nin her tarafında destek verdiler. Şimdi Kılıçdaroğlu’da, ‘Meral Hanıma o kadar iyilik yaptık, adaylık konusuna ses çıkarmaz’ düşüncesinde. Meral Akşener de başbakan olacağım diyerek kenara çekildi ve belediye başkanlarını dürtmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener’e güvenerek 6’lı masayı kurdu ve buradan bir adaylık yani ‘dağılıklık yok, istişare ettik, benim adaylığım üzerinde anlaştık’ diyecekti ama bu olmadı. Daha önce de dedim Meral Akşener 6’lı masaya bir iyilik yapacak ve masayı dağıtacak. Meral Hanım İçerde. Zaten 6’lı masayı bir arada tutan, Erdoğan düşmanlığı. Tek ortak noktaları var. Cumhurbaşkanını devirmek” ifadelerini kullandı.



Karakaya, şöyle devam etti; “Meral Hanım Cumhurbaşkanlığından vazgeçti. Millet İttifakı’nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğinin farkında, aslında masanın hepsi farkında. O yüzden aday üzerinde fazla durmuyor. Meral Akşener gelecekle ilgili Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu’nu ileride kendi bünyesine alabileceği, birilerini parlatma ya da CHP’yi burada ikinci parti olmaktan çıkarma”