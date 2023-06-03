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Sosyal Medya 6'lı masaya merhum Erbakan Hoca'nın sözleri ile cevap! 'Bir insan kaybederken de centilmen olmalı'
Sosyal Medya

6'lı masaya merhum Erbakan Hoca'nın sözleri ile cevap! 'Bir insan kaybederken de centilmen olmalı'

Yeniakit Publisher
2023-06-03 00:13:00 - 2023-06-03 00:29:04

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın "Bir insan kaybederken de centilmen olmalı" sözleri, 6'lı masaya uyarlanınca video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde karşısında topyekün birleşenlere yine sandık hezimeti yaşattı.

6'lı masanın seçimden çok kısa süre sonra birbirine düşüp dağılması Türk siyasi tarihindeki yerini aldı.

Masanın küçük ortakları, seçimden önce kendilerini yere göğe sığdıramayan muhalefet tarafından, CHP listelerinden çıkardıkları yüksek vekil sayıları nedeni ile yerden yere vuruldu.

İYİ Partili Meral Akşener ise hezimetin ardından ortalıkta çok görünmeden masayı dağıttı.

Öte yandan seçim öncesinde anıldığı her yerde, "13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu" denilen CHP Genel Başkanı da seçmenlerinin hedefi haline geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

6'lı masanın içine düştüğü duruma sosyal medyada merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın şu sözleri ile cevap verildi:

Bir insan kaybederken de centilmen olmalı.

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