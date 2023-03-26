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Siyaset 6'lı masaya hodri meydan! 'HDP'ye bu sözleri vermediyseniz buyurun yalanlayın'
Siyaset

6'lı masaya hodri meydan! 'HDP'ye bu sözleri vermediyseniz buyurun yalanlayın'

Yeniakit Publisher
2023-03-26 13:37:00 - 2023-03-26 14:32:02

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, HDP'nin aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'na destek vermesine dikkat çekerek, 6'lı masaya, "PKK'nın siyasi kolu HDP'ye hangi tavizleri verdiniz de aday çıkarmadılar' sorusunu yöneltti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 6'lı Masa'ya 'PKK'nın siyasi kolu HDP'ye hangi tavizleri verdiniz de aday çıkarmadılar' diye sordu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Çelebi, altılı masanın HDP'ye hangi tavizleri vererek aday çıkarmamalarını sağladıklarını sordu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi paylaşımında, "PKK'nın siyasi kolu HDP'ye hangi tavizleri verdiniz de aday çıkarmadılar! Bakanlık, terör operasyonlarının durdurulması, tezkerelere hayır verilip terör devletinin önünün açılması, bebek katili Öcalan'a özgürlük, savunma bütçesinin kısılması, SİHA'ların durdurulması, yerel yönetimlere özerklik, kayyumların iptali, KHK'lıların tamamının göreve iadesi, dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, Mavi vatandan taviz, anayasa ilk 4 maddenin değişmesi, Atatürk'süz anayasa. Bunları söz vermediyseniz buyurun yalanlayın!" ifadelerini kullandı.

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