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Siyaset 6'lı Masa'nın yeni formülüne hukuk engeli
Siyaset

6'lı Masa'nın yeni formülüne hukuk engeli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, İYİ Parti tarafından önerilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülünün anayasaya aykırı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 19:39:00 - 2023-03-06 19:42:44

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, CHP'li iki belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle ilgili, "Anayasanın açık ihlalidir. Hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur" açıklamasını yaptı.

"Halk hesabını sorar"

Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" ifadelerinde bulundu.

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