6'lı masanın verdiği pozda dikkat çeken detay!

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6'lı masa toplantısından servis edilen fotoğraf karesinde, 6 siyasi partinin genel başkanının da yüzlerinin asık olması dikkat çekti.

Masada krize sebep olan konuların başında Cumhurbaşkanı adayının belirlenememesi geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bulunduğu her platformda Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan ederken, katıldığı birçok programda da partilileri tarafından "Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu" şeklinde anons ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise söyleyemediklerini, partisinin İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na söylettiriyor.

6'lı masanın sekizinci toplantısına günler kala TV 100 canlı yayınında konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kazanamayacağı endişesi taşıyoruz." dedi.

Öte yandan masada krize neden olan ikinci konu da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ittifaka katılma isteği oldu.

Akşener'in masada güçlenme çabası!

İP'li Meral Akşener, FOX TV canlı yayınında, "Beni de masaya alın" diye yalvaran Hüseyin Baş'ı partisinin genel merkez binasında ziyaret etti.

Akşener, geçtiğimiz haftaki ziyaretten sonra yaptığı açıklamasında, "Sayın Hüseyin Baş'ın talebini ilk toplantıda masaya ileteceğim." diye konuştu.

Ancak Saadet Partisi başta olmak üzere masadaki diğer partiler Hüseyin Baş'a sıcak bakmadı.

Akşener'in Hüseyin Baş adımı, "Masada kendisine güç arıyor." şeklinde yorumlandı.

Hüseyin Baş da 6'lı masada krize sebep olurken, son olarak HDP'li Pervin Buldan'ın Meral Akşener'e yönelik tehdidi de ittifakta büyük sorun yaşanmasına sebep oldu.

Kamuoyunun gözleri önünde CHP-HDP ittifakı süregelirken, İP ile HDP'nin yaşadığı gerilim masada yüzlerin düşmesine sebep olan bir başka gelişme şeklinde yorumlandı.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, AK Parti heyetinin TBMM'de grubu bulunan tüm partilere ziyaret gerçekleştirmesi kapsamında HDP ile de görüşmesini hedef alan Meral Akşener'e çok sert sözlerle cevap verdi.

Buldan, "Nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. Her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş." dedi.

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