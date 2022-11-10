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6'lı masa'nın patronu HDP’den, Akşener’e ağır sözler: ’17 bin faili meçhul cinayetin hesabını...'

Terör destekçisi HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, başörtüsü ile ilgili hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili AK Parti heyetinin ziyaretini eleştiren Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 11:18:00 -
6'lı masa'nın patronu HDP’den, Akşener’e ağır sözler: ’17 bin faili meçhul cinayetin hesabını...'

AK Parti, geçtiğimiz günlerde Anayasa değişiklik teklifi için Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmişti.

Bu kapsamda HDP ile de bir görüşme gerçekleştirmesi siyasetin tartışma konularından biri haline geldi.

İYİ PARTİ VE HDP BİRBİRİNE GİRDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuya ilişkin, “Kadere bakın kimler kimlerle yan yana geldi.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine HDP Sözcüsü Ebru Günay’dan, Akşener’e yanıt geldi.

“HADDİNİ BİL”

Günay yaptığı açıklamada, Akşener’e “HDP’ye dil uzatacağınıza siz ne konuştunuz onu söyleyin.” ifadeleriyle yüklendi.

Akşener’e “Haddini bil.” diyerek sert ifadelerine devam eden Günay, “17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil.” dedi.

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