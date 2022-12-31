6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba iddia! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Serkan Fıçıcı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Muhalefette “3 aday” senaryosunun konuşulduğunu belirten Fıçıcı, "Buna göre Kılıçdaroğlu 'CHP-HDP ve diğer sol bileşenlerin' adayı olacak. İyi Parti, Demokrat Parti ve masa dışı muhalefetin de desteğiyle Mansur Yavaş'ı aday gösterecek. Masadaki Deva, Gelecek ve Saadet ise ya Mansur Yavaş'ı destekleyecek ya da 'muhafazakar görünümlü' bir adayla seçmenin karşısına çıkacak" ifadelerini kullandı.

İşte Akşam gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"Tek aday ihtimali zora girdi. Her yol denendi, olmuyor. Muhalefet çoklu aday formülüyle devam etmek durumunda kalabilir.

CHP netleşti, aday Kılıçdaroğlu... İyi Parti ne kadar itiraz ederse etsin bu durum değişmeyecek. HDP'nin denklemdeki ağırlığını da hesaba katınca muhalefetin sahneye en az 2 belki de 3 adayla çıkma ihtimali ufukta belirmeye başladı.

Nasıl olabilir?

Kulağıma gelen senaryo ilginç...

Buna göre Kılıçdaroğlu "CHP-HDP ve diğer sol bileşenlerin" adayı olacak.

İyi Parti, Demokrat Parti ve masa dışı muhalefetin de desteğiyle Mansur Yavaş'ı aday gösterecek.

Masadaki Deva, Gelecek ve Saadet ise ya Mansur Yavaş'ı destekleyecek ya da "muhafazakar görünümlü" bir adayla seçmenin karşısına çıkacak.

Böylelikle yelpazenin tüm renklerine mavi boncuk dağıtılacak. Kimse dışarda kalmayacak.

Muhalefet cephesi tüm kesimlere hitap edebilecek.

Amaç seçmene "farklı alternatifler sunuluyor" havası estirmek. Sağ cenaha "Size Kılıçdaroğlu'nu dayatmıyoruz" mesajı vermek. İyi Parti'yi "HDP ile birlikte hareket ediyor" görüntüsünden kurtarmak. Sol seçmen açısından da "Sağ siyasetçilere mahkum değiliz" duygusuyla motivasyon oluşturmak.

Peki senaryo nasıl işleyecek?

Strateji seçimi ikinci tura bırakmak üzere kurulu... Yani ikinci tura kalabilen isim muhalefetin tamamının desteğini alacak. Önce ayrışıp yarışacaklar, sonra birleşip ortaklaşacaklar. Muhalif seçmen kimi öne çıkarırsa o ismi herkes kabul edecek.

Peki ilk turda elenen diğer adaylar ne olacak?

İkinci tura kalan aday, elenen isimleri müstakbel "Başkan Yardımcıları" olarak ilan edecek.

Ama adı adaylık için geçen İmamoğlu dışarıda kalıyor?

-Hayır.

Ona "yargı süreçleri" sebebiyle dokunulmazlık için milletvekilliği ardından da Kılıçdaroğlu sonrasında CHP Genel Başkanlığı'na geçmesi önerilecek.

Hem Mansur Yavaş, hem de İmamoğlu'nun yönettikleri belediyeleri yerel seçimlere 1 yıl kala Ak Parti'ye teslim etmesi mantıklı mı?

-Muhalefet 2023 seçimlerine "varlık-yokluk" mücadelesi olarak bakıyor.

İktidar değişmedikçe ellerindeki belediyelerin de yükten başka bir şey getirmediğini yaşayarak görüyorlar. Eser ve hizmet üretemediler. Mevcut başkanların devam etme şansları yok denecek kadar az. Bu yüzden İmamoğlu da Yavaş da "belediye bagajlarını" boşaltıp siyasette başka bir kulvara geçmek istiyor.

Bu senaryoda yerini bulamayan tek isim Akşener gibi görünüyor ama değil.

Baştan beri "başbakan" olmak istediğini ısrarla vurguladığı için İyi Parti'nin oylarını ve milletvekili sayısını artırmayı hedef gösterip "yalnız kahraman" rolünü oynayacak. Daha geçen gün sarf ettiği "ona buna yalvararak değil, elbette Başbakan Meral olacak" sözünden de anlaşılabileceği gibi.

Böyle bir senaryoda sonuç ne olur?

-İlk turda Başkan Erdoğan seçimi kazanır. Çünkü seçmen senaryo sevmez, gerçeğe bakar. Ayrıca muhalefetin içindeki anlaşmazlıklar seçim ortamının hararetinde çatışma ve kavgaya dönüşür. Daha aday meselesinde bile kanlı bıçaklı olanlardan birbirlerine karşı siyasi nezaketle davranacaklarını beklemek mantığa sığmaz.

Beraberken ayrılığa düşenlerin ayrılıktan birlik çıkarma şovuna kimse inanmaz."