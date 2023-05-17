6'lı masanın altında kalanlara sosyal medya şamarı!

Türkiye 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle topyekün birleşen CHP her seçimde olduğu gibi yine hezimete uğratıldı.

AK Parti'nin seçimlerdeki başarısının ardından sosyal medyada da muhalefeti tiye alan birbirinden güldüren caps'ler paylaşıldı.

Onlardan biri de seçim gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ederek halka göz göre göre yalan söyleyen ve gecenin sonunda genel başkanları tarafından başarısızlıkları kabul edilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ilişkin paylaşılan video oldu.