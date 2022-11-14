6'lı masadan "ret" yiyen Hüseyin Baş'tan ilk tepki! Ronaldo fotoğrafı ile cevap verdi

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6'lı masa, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ittifaka katılma isteğine "ret" cevabı verdi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Masada güç kazanmak istiyor" diye yorumlanan Hüseyin Baş'ın ittifaka katılması isteği, ittifak ortakları tarafından dolambaçlı ifadelerle reddedildi.

6'lı masanın Hüseyin Baş'a ilişkin açıklaması şöyle oldu:

Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022’de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık.

Reddedildikten sonra ilk tepkisi Twitter hesabından veren Hüseyin Baş, Ronaldo'nun fotoğrafını, "Sakin" notu ile paylaştı.