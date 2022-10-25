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Siyaset 6'lı Masa'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk destek %0,0001 oy oranına sahip partiden geldi
Siyaset

6'lı Masa'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk destek %0,0001 oy oranına sahip partiden geldi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 10:33:00 -
6'lı Masa'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk destek %0,0001 oy oranına sahip partiden geldi

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzalayan ve “Altılı Masa”da yer alan partilerden Demokrat Parti’nin genel başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimi için “Siyasi parti liderlerinin aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz” dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Uysal, “Altılı masanın adayı belli mi? CHP Genel Başkanı adaylığını açıklarsa etnik kökeninden dolayı adaylığı dezavantaj olur mu?" yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"İktidarın kimlik sahalarına, mahallelere hapsetme siyaseti dolayısıyla toplumumuzun kimi kesimlerinde gelişen bu endişeleri anlamakla beraber, bu ortak paydada, adayıyla, kadrosuyla, programıyla ortaya koyduğu paket programla bu süreçten başarıyla çıkacağımız kanaatindeyim."

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Yorumlar

Fikret Türk

Gültiken demokratik partinin kapısında durman hasebiyle ağzın iyi laf yapıyor amma o kadar başka bir gerçeklik yok 6+1zillet masasında olanlar gibi sendende bi cacık olmaz görüp göreceğin bu bence git memleket ine halin vaktin iyi yap mermerciliğini

emir

olum bu iktidar döneminde her kesim kendini özgürce ifade etmiş tüm ülke vatandaşları eşit haklara sahip birinci sınıf vatandaş olmuştur. çok dam ekmek yemek gerekir ki bunu anlayasın
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