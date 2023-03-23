6'lı masadan İnce'ye siyasi rüşvet!

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin teklif edilebileceğini aktardı.

Seçimlere iki aydan kısa bir süre kalırken vatandaşlar, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gidecek ve oy kullanacak. Seçim tarihi yaklaşırken partiler çalışmalarına hız verdi.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde milletin meclisinde eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüştü.

CHP liderinin sırada durağı Millet İttifakı olabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Millet İttifakı Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme yapmak için kurmaylarına talimat verdi. Muhharrem İnce'den randevu isteyen Kılıçdaroğlu, eski yol arkadaşına 'aday olma' diyecek.

Partiler arası görüşmeler devam ederken İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Sözcü Gazetesi yazarı Ruhat Mengi’ye konuştu ve sekizince cumhurbaşkanı yardımcısı için sinyali verdi.

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''40-45 GÜNM SONRA BU İŞİN DOZAJI YUKARIYA ÇIKACAK''

Koray Aydın konuşmasında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyları bölmesine yönelik yapılan yorumları şu sözlerle değerlendirdi;

"Şu an için bu yorumları yapıyoruz ama bir ay sonra, 40-45 gün sonra bu işin dozajı yukarıya doğru çıktıkça, yapılacak anketlerde kutuplaşmanın kazananlar ve kaybedenler üzerine yoğunlaşacağı dönemde, yani iki boyutlu duruma dönüşmesi durumunda kutup başı konumunda olanların dışında adaylara oy verecek insanların olaya bakış açılarının önemli oranda değişeceğini düşünüyorum. Çünkü yarış en sonunda yarışan adaylar arasındaki mücadeleye dönüşecektir. Kazanma odaklı düşündükleri için ‘Biz bugüne kadar elimizden geleni yaptık ama bu iş olmadı’ diyenlerin, yarışan adayların ‘Millet İttifakı’ adayının etrafında toplanacağını düşünüyorum, çünkü bütün siyasal mücadelelerde seçim dönemi yaklaştıkça bu gerçekliği yıllardır bütün seçimlerde gördük.''

''İNCE'NİN CHP İLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ DEVAM EDECEK''

Bu seçimin Türkiye meselesi haline geldiğinin altını çizen Koray Aydın, ''Aynı şey tekrarlanacaktır, çünkü bu seçim artık bir Türkiye meselesi haline geldi, çünkü Türkiye’nin bu seçiminin mutlaka kazanılması gerektiği konusunda hemfikir haline gelmiş milyonlarca insan var. Ben ilk defa Türkiye’de bir seçimde bu inanca sahip o milyonlarca insanın bütünlüğü sağlamak adına ciddi bir çalışmasının da olacağını düşünüyorum. O bakımdan Muharrem İnce’nin geçen zaman içerisinde mutlaka CHP ile görüşme trafiği devam edecektir, böyle bir durumda çekilmesi halinde ülkenin geleceğiyle ilgili önemli bir karara katkı sağlamış bir insan olarak da bana göre tarihteki yerini alır. Bunu yapmadığı takdirde, en kötü ihtimalle seçim ikinci tura kalır ama ben bu seçimin ikinci tura kalacağını düşünmüyorum." dedi.

SEKİZİNCİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Koray Aydın, Muharrem İnce’ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya "Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu’yla kendisi arasında, iki parti arasındaki görüşmelerde belirlenebilecek bir konudur. Niye olmasın; olabilir" şeklinde yanıt verdi. Bu durumda sekiz cumhurbaşkanı yardımcısının olacağı hatırlatılan Aydın konuya ilişkin şunları kaydetti;

"Şu anda bu konunun tartışılabileceğinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı, birliğini, bütünlüğünü korumak için almış olduğu bu kararın uygulamada nasıl olacağının etkilerini de kazandıktan sonra yorumlayabiliriz, bugünden onu yorumlamak kanımca doğru olmaz."