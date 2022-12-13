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Gündem 6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım" deyip duyurdu
Gündem

6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım" deyip duyurdu

CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in, 6'lı masa liderlerinden birinin, eski milletvekili bir işadamı aracılığıyla döviz aldığı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Sevigen, "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 10:16:00 -
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım" deyip duyurdu

CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen, 6'lı masa bileşenleri tarafından, CHP'nin başlattığı 128 milyar dolar nerede tartışmasının yapıldığı bir dönemde, masanın genel başkanlarından birinin, eski bir milletvekili aracılığıyla döviz aldığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili Sabah gazetesine konuştu ve şunları söyledi:

"Kendisi de biliyordur, şu an uyuyamıyordur"

"Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım. Eski bir milletvekiline gönderiyor. Özel korumasını. O dönem araları iyiydi. Arıyor, 'sana bir arkadaşımla Türk lirası gönderiyorum, bunu dolara çevirir misin?' diyor. O da gönderiyor. Bir kere daha gönderiyor. Bu ülkenin en çok paraya ihtiyacı olduğu dönemde. Kendisi de biliyordur, şuan uyuyamıyordur. 6'lı masa üyelerinin birinin genel başkan yardımcısı, 'bizi şaibede bıraktın, kim o söyle' dedi. Ben de dedim, 'Genel başkanlar düşünsün, sizi ne şaibede bırakacağım.' Vicdanı varsa, düşünüyordur. Türkiye'nin o kadar paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde 6'lı masa liderleri içerisinden bir tanesi döviz alımı yaptı. Sen bir siyasetçisin kardeşim, kendini düşünüyor. Bir siyasetçinin desturu, ülkem, partim ve ben olmalıdır."

"Bu ülkeyi kime emanet edeceğini bu millet bilsin"

"Ülkenin ihtiyacının olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanının 'döviz bozdurun' çağrısını yaptığı bir dönemde, fakirin fukaranın parasını bozdurduğu bir dönemde bir genel başkan çıkıyor, koruma müdürüyle çanta gönderip döviz alır mı? Ben hırsızlık yaptığını ima etmiyorum. Vicdanlı bir siyaset adamı ülkenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde, ülke benim umurumda değil diyor. Önce kendini düşünen biri ülkeyi nasıl yönetecek? İçlerinden bir tanesi hepimizi şaibe altında bırakıyorsun demedi. Çıkıp kendisi açıklasın. Bu ülkeyi kime emanet edeceğini bu millet bilsin."

 

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