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Siyaset 6'lı masada krizi derinleştirecek sözler! Canlı yayında adaylığını resmen açıkladı
Siyaset

6'lı masada krizi derinleştirecek sözler! Canlı yayında adaylığını resmen açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti. Kılıçdaroğlu, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım" diyerek vatandaştan oy istedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 13:20:00 -
6'lı masada krizi derinleştirecek sözler! Canlı yayında adaylığını resmen açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığı konusunda yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Bir de beni deneyin"

Sivas'ta bir yerel televizyona konuşan CHP lideri adaylığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Vatandaşlardan oy isteyen Kılıçdaroğlu, "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım" dedi.

Vatandaştan oy isteyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çanta keklik değil. Sivaslı gerçeklerin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma kardeşim diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim, sen doğruları söylemedin diyecek.
Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım. Afaki konuşmadan siyasetçinin kaçınması lazım."

İYİ Parti cephesinin tepkisi merak ediliyor

Kılıçdaroğlu, daha önce aday olacağını ima etmesinin ardından, başta İYİ Parti cephesi olmak üzere 6'lı masada krize neden olmuştu.

 

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