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Siyaset 6'lı masada kriz patlak verdi! Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde böyle karşılandı
Siyaset

6'lı masada kriz patlak verdi! Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde böyle karşılandı

6'lı masa toplantısının düzenlendiği Saadet Partisi Genel Merkez binasından gergin ayrılan Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde, "Milletin umudu Meral Akşener" sloganı ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 23:57:00 -
6'lı masada kriz patlak verdi! Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde böyle karşılandı

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masanın Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlediği 12. toplantısında da aday açıklanmadı.

Masadaki genel başkanların ortak imzası ile yapılan açıklamada, adayın belirlendiği iddia edilse de, Saadet Partisi Genel Merkezi'nden ayrılan Meral Akşener'in gergin hali farklı yorumlara sebep oldu.

Öte yandan İYİ Partili isimler de birbiri ardına paylaştıkları mesajlarda, masaya göndermede bulundu.

Akşener kabul etmedi!

İddiaya göre, masadaki 5 parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşırken, Meral Akşener itiraz etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantı, Akşener'in karar vermesi için Pazartesi'ye ertelendi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte İYİ Parti Genel Merkezi'ne giden Akşener, bina önünde partililerin, "Milletin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı.

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