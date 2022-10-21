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Gündem 6'lı masada 'hamburger' kavgası! Bu masada tabak çanak kalmaz
Gündem

6'lı masada 'hamburger' kavgası! Bu masada tabak çanak kalmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye gerçekleştirdiği manidar gezi 6'lı masada krize neden oldu. İYİ Parti ve CHP'li isimler arasında sert tartışma yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 01:56:00 -
6'lı masada 'hamburger' kavgası! Bu masada tabak çanak kalmaz

Kılıçdaroğlu’nun ardından ABD’ye ziyaret düzenleyen İYİ Parti heyetinden Ahmet Kamil Erozan, "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" sözleriyle adeta CHP lideriyle alay etti. CHP’li Nadir Ataman ise Erozan’ın hambuger göndermesinin diplomatik nezakete sığmadığını belirterek “Bugün Milletvekili olmanızı Kılıçdaroğlu’na borçlusunuz. Yoksa hayatınıza Emekli Büyükelçi olarak devam edecektiniz.” dedi.

HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık krizi sürerken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye düzenlediği ziyaret yeni bir kriz daha yarattı.

"Hamburger yemeye gittik"

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ABD'ye bir ziyaret düzenlemiş ve sürpriz bir şekilde 8 saat ortadan kaybolmuştu. Her yönüyle tutarsız olan bu ziyarette yaşanan sır dolu 8 saat ise yeni bir tartışmayı başlatmıştı. CHP lideri ortadan kaybolduğu anları "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirmişti.

"ABD'ye hamburger yemeye gitmedik"

Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti heyeti de ABD'ye ziyaret düzenledi. Ziyaret heyetinde yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

"Milletvekili olmanızı Kılıçdaroğlu'na borçlusunuz"

İttifakta yeni krize yol açan bu göndermeye CHP kanadından cevap gecikmedi. İBB ve Bakirköy CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Erozan'ın yapmış olduğu göndermenin diplomatik nezakete ve masa kurallarına sığmadığını belirterek "Sayın Büyükelçi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığınız Hamburger göndermesi diplomatik nezakete de, masa hukukuna da sığmaz. Ayrıca bugün Milletvekili olmanızı Kılıçdaroğlu'na borçlusunuz. Yoksa hayatınıza Emekli Büyükelçi olarak devam edecektiniz." dedi.

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