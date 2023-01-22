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Siyaset 6'lı masada kriz oluşturacak açıklama! Saadet Partisi'ne zehir zemberek sözlerle resti çektiler
Siyaset

6'lı masada kriz oluşturacak açıklama! Saadet Partisi'ne zehir zemberek sözlerle resti çektiler

Milli Görüş Hareketi temsilcilerinin kurduğu 'Haymana Mutakabatı Heyeti'nin yayınladığı bildiride Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil etme özelliğini yitirmekle karşı karşıya kalındığı belirtilerek cumhurbaşkanı adayının Milli Görüşçü olması gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 07:43:00 - 2023-01-22 07:48:00
6'lı masada kriz oluşturacak açıklama! Saadet Partisi'ne zehir zemberek sözlerle resti çektiler

Altlı masada aday belirsizliği devam ederken Saadet Partisi'nin Temel Karamollaoğlu yönetiminde çizdiği politikaya karşı olan Milli Görüş Hareketi temsilcilerinin kurduğu 'Haymana Mutakabatı Heyeti' yayınladığı bildiri ile resti çekti. Altlı masanın cumhurbaşkanlığı adayı bilmecesi içerisinde partinin çizgisinden çıkarak savrulduğu vurgulanan bildiride, adayın 'Milli Görüşçü' olması gerektiği açıklandı.

Saadet Partisi'nin 30 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği Olağan Kongresi öncesinde 'Haymana Mutabakatı Heyeti'ni oluşturan Milli Görüş Hareketi temsilcileri 2023 seçimlerine giderken yeni bir bildiri yayınladı. Bildiride; 6'lı masa ve mevcut Saadet Partisi yönetimine sert tepki gösterildi.

Haymana Mutakabatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadeler dikkat çekti:

Saadet Partisi'nin esas yapması gereken şey illaki bir partiyle beraber olmak değil, gerekli çalışmaları fedakarca yaparak tek başına iktidara yürümenin yollarını aramaktır. 6'lı masa ile yapılan iş birliği milli görüşçü seçmenin yavaş yavaş partiden uzaklaşmasına sebep olmuş, farklı partilere gitmiş ama Saadet Partisine dönmek isteyen milli görüşçülerin yolunu kesmiştir"

"Milli Görüş'ü temsil etme özelliğini yitirmekle karşı karşıya kalmıştır"

"Seçimlere giderken Saadet Partisi ilke ve esas olarak savrulmuş, kriter koyamaz hale gelmiş, aday çıkaramaz bir parti olmuş, kendi içinde birliğini kaybetmiş ve nitekim Milli Görüş'ü temsil etme özelliğini yitirmekle karşı karşıya kalmıştır. Saadet Partisi'ni Milli Görüş'ün tarih tecrübesine uygun ve hareketimizin dayandığı ilkeleri esas alan, inancımızın temel ilkeleri doğrultusunda adım atmaya davet ediyoruz."

"Cumhurbaşkanı adayımız Milli Görüşçü olmalı"

"2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak; Ülkemiz seçimlere giderken 6'lı Masa, Milli Görüş'ün aday belirleme esas ve usulünde olmayan bir şekilde kazanacak aday, Erdoğan'ı yenecek aday, herkesin oyunu alacak aday gibi hiçbir esas, ilke ve ahlak taşımayan kriterleri önermektedir. Halbuki Milli Görüş Hareketi'nin geçmişi, tecrübesi ve dayandığı ilkeler itibarıyla Milli Görüş kriterlerini ortaya koyması ve bu kriterlere uygun adayı milletimize teklif etmesi beklenirdi."

 

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Yorumlar

İsmail ZAZA

Peki temel karamollaoglu genel başkan yardımcıları Bülent kaya, Mustafa Kaya vb.bu seçimde CHP listelerinde aday gosterilmeselerse nasıl veki olacaklar parti kendi fikirleri çerćevesinde seçime katılsa bunlar vekil seçilemezler ve işsiz kalırlar altılı masaya bu kadar tutunmalari siz zanedersinizki memleket âşkimi asla.milli görüş düşüncesine sahip olan bir parti Amerika başkani joe biden in Avrupa'daki mahfillerin desteklediği bir ittifakta nasıl durur nedenini bilmek lazım.

Muammer

Tamam işte en hakiki ülkücü olan kılıçtaroğlu aynı zamanda en sağlam milli görüşçü de olur çok kolay
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