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Medya 6'lı masada 4 isim ayaklandı! Büyük kavga çıktı
Medya

6'lı masada 4 isim ayaklandı! Büyük kavga çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki Ahlatlıbel yemeğinin masanın diğer 4 partisinde rahatsızlığa yol açtığını, “Konuşulması gereken her şey masada konuşulur” tepkilerinin gösterildiğini belirten Bülent Aydemir, 6’lı masanın 5 Ocak’ta ortak seçim beyannamesi konusuna son şeklini vereceğini de ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 11:07:00 -
6'lı masada 4 isim ayaklandı! Büyük kavga çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki Ahlatlıbel yemeğinin masanın diğer 4 partisinde rahatsızlığa yol açtığını, “Konuşulması gereken her şey masada konuşulur” tepkilerinin gösterildiğini belirten Bülent Aydemir, 6’lı masanın 5 Ocak’ta ortak seçim beyannamesi konusuna son şeklini vereceğini de ifade etti.

Aydemir, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki Ahlatlıbel yemeğinin masanın diğer 4 partisinde rahatsızlığa yol açtığını, “Konuşulması gereken her şey masada konuşulur” tepkisinin gösterildiğini dünkü yazımda ifade etmiştim. 6’lı masanın bu süreçteki ilk toplantısı 5 Ocak’ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılacak.

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle ilgili takvimi masaya getirecek ancak aday adayı isimlerinin bu toplantıda konuşulması beklenmiyor. Çünkü partiler bu konudaki çalışmalarını henüz tamamlamadı. Hummalı bir çalışma yürütülüyor. Saadet Partisi, başörtüsü konusundaki Anayasa değişikliği teklifini de masanın gündemine getirecek. Bu konuda da masada bir ayrışma, kırılma ya da yarılma bekliyorum... Çünkü bu meselede de partiler, ortak politika belirleme konusunda zorlanacaklar. Her partinin meseleye bakışı farklı. Anayasa değişiklik teklifine destek verilecek mi, verilmeyecek mi? İşte aşılması gereken bir zorluk daha…

6’lı masa 5 Ocak’ta ortak seçim beyannamesi konusuna son şeklini verecek ve geçiş süreci ve yürütmeyle ilgili temel bazı konuları görüşecek. Bu arada önemli bir detay; ortak seçim beyannamesi için her partiye eşit oranda sayfa ayrıldı. Çünkü 150-200 sayfadan oluşacak bir beyanname yazılması planlanıyor. Bütün partiler eşit oranda bu beyannameye katkı sağlayacaklar. Mükerrer olanlar ise ayrılacak."

 

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Yorumlar

semih öztürk

altı artı üç; partiler,hdpfetö.cıa ilaveten avrupa birliği vs.Hepiniz tarihi bir ders alacaksınız.Mazlumların umudu olan bu devlet yine mazlumların duaları ,milletin feraseti,iktidarın dirayeti ile muzaffer olacaktır.Türk_İslam sentezi münevverleri eli ile tekrar ihya edilecek ve unutturulmaya çalışılan değerlerimiz dünyaya maledilecektir.
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