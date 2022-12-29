6’lı masada 2’li oyun

Küresel şer odaklarının yönlendirmesiyle bir araya gelen ve tek ortak paydaları Başkan Erdoğan’ı devirmek olan zillet ittifakının iri ortakları CHP ve İP arasındaki derin çatlak güne büyürken, 6’lı masanın minik ortakları arasında dağılma paniği yaşanıyor. Başta ‘ortak aday’ olmak üzere hiçbir meselede uzlaşamayan ve İBB’nin küfürbaz Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası sonrası Saraçhane’de düzenlenen korsan mitingle iyice araları açılan Kılıçdaroğlu ile Akşener önceki akşam bir araya gelerek kozlarını paylaşırken, zilletin minik ortakları 6’lı masayı ayakta tutmaya çalışıyor. Gergin bir ortamda buluşan Kılıçdaroğlu ve Akşener, görüşme sonrası yapılması planlanan açıklamayı iptal ederken, masanın küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu, “6’lı masayı hep beraber kurduk, 2 liderin bu masayı dağıtma hakları yok” ifadeleriyle CHP ve İP liderlerine serzenişte bulundu.

Küçük ortaklar dışlanıyor

Sağlık sorunları ile mücadele eden SP lideri Karamollaoğlu ile oyunun rengini Kılıçdaroğlu’ndan yana belli eden DP’li Gültekin Uysal ise yaşanan kavgayı seyretmekle yetinirken, “Amaç adayda tam mutabakat” diyen Babacan, masayı uyakta tutamak adına ortaklar arasında görüş ayrılığı olmadığı izlenimi vermeye çalışıyor. Ahlatlıbel’deki zirveyi ‘bir hakikatin ortaya çıkması’ olarak yorumlayan fondaş gazeteci Enver Aysever ise Akşener’in 6’lı masanın varlığına ilk günden beri hiç inanmadığını ve Babacan ile Davutoğlu’nun bir ‘yük’ olarak gördüğünü iddia etti. Küçük ortakları Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun, bir araya gelerek kapalı kapılar arkasında konuşmasını Akit’e değerlendiren siyaset bilimciler ve hukukçular, “CHP ve İP masanın sahipleri, diğer partiler ise ittifakın dolgu malzemesi” görüşünde birleşti.

Çoklu adayla seçime girecekler

TİMAG Başkanı Av. Ertuğrul Akar, masada son yaşananları şöyle değerlendirdi: “Seçim yaklaştıkça 6’lı masadaki kavga, bilek güreşi ve cepheleşme daha da netleşiyor. Herkes kendi tarafını belli etti. Kılıçdaroğlu ve Akşener yaptıkları toplantıda, ‘Bize tabisiniz, kararları biz veririz’ mesajı verdi. Diğer parti liderlerinin masaya dahil edilmesi başından beri AK Parti seçmeninden oy devşirme çalışmasıydı. Baktılar ki Batı’nın, NATO’nun oluşturmaya çalıştığı rüzgar Türkiye’de esmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ‘yel kayadan toz götürür’ misali toz bile götüremediler. Saadet, Gelecek ve Deva partilerinin fonksiyon ve itibarları da azaldı. Böylece Kılıçdaroğlu ve Akşener baş başa kaldı. Bundan sonra ikisi kararları verecek. Son görüşme bunun mesajıdır. Altılı masa ikiye indi. Çıkacak karar bellidir. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve Akşener’in belirlediği ikinci bir aday olacak ve çoklu adayla seçime gidecekler. Peki ayrılırlar mı? Birbirlerine bıçak çekseler de bu masa dağılmaz. Çünkü masanın sahibi NATO’dur, Batılı emperyalistleridir, FETÖ’dür. Dağılmalarını kimse beklemesin. Ama sağlıklı bir siyasi karar da çıkmayacak. İkili zirvenin anlamı ‘her şeye biz karar vereceğiz’dir. Diğer parti genel başkanlarının televizyonlara çıkmasının çok bir anlamı yok. Kendilerini komik duruma düşürüyorlar. Küçük partiler sadece dolgu malzemesidir.”

Dört partiyi yük görüyorlar

Gazeteci Yazar Murat Özer de, şunları ifade etti: “6’lı masanın başından itibaren Türkiye’nin geleceğiyle ilgilenmediğini, hiçbir siyasal perspektife sahip olmadığını, bütünüyle koltuk hesabı yapıldığını, kendilerinin tek ortak noktalarının Erdoğan’ı devirmek olarak özetleneceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bundan başka hedeflerinin, amaçlarının olmadığını artık kendileri de çok net gösteriyorlar. Ortaklar çok çirkin bir kavgaya tutuştular. İttifakta bütünüyle bir koltuk kavgası yaşanıyor. Aslında bu 4 parti, CHP ve İP için büyük bir yük. Çünkü bunların ittifaka hiçbir katkı sunmayacakları çok açık. En başında 4’ün 2’sinin AK Parti’den ciddi oranda oy götüreceği hesaplanmıştı. Bunun olmadığını gördüler. Hepsinin yüzde 1’in altında oy alacakları netleştiği için yük olarak görüyorlar. Bu dört partinin de milletvekili kapmaktan başka hiçbir derdi yok. Bu yüzden ittifakın dağılmaması için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu dört parti bir araya gelse de toplamda % 7’yi aşamayacakları çok net bir şekilde anlaşıldığı için bunlar masanın içinde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek. Onun içinde agresifleşiyorlar. Davutoğlu’nun da öfkelenmesi de bunun bir sonucu. Babacan da tek başına bir geleceklerinin olmadığını görüyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener de ‘fena çarparım’ sözlerine rağmen husumetlerini en azından kamuoyu önünden gizleyecektir. Öyle görünüyor ki masanın artık ortak aday çıkarması bu saatten sonra çok zor.”