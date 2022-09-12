6'lı masa 'Yalan Rüzgarı' gibi! Ayak oyunları zirve yapmış

Halk TV canlı yayınına katılan İsmet Demiröğen, İYİ Parti ve CHP arasındaki gerginliği isim açıklamadan dillendirdi.

Demiröğen'in konuşması şöyle:

Sayın Kılıçdaroğlu hamlesini yaptı. Attığı tweetlerle mesajını verdi. Kend i partisindeki yol arkadaşlarını uyardı. Kirliliğe bulaşanlar varsa bu ilişkiye bulaşanların kim olduğunu biliyorum. Siz sakın bu yoldan gitmeyin mesajını verdi. Ama asıl mesajı 6'lı masaya verdi Kılıçdaroğlu, 'Siz beni HDP için eleştiriyorsunuz ama bizim masayı dağıtmak isteyenler bunlar. Boşuna hedef çarpıtmayın' diyor. Boşuna enerjimizi harcamayalım mesajı verdi. İsim açıklarlar mı? Medya boyutunda onlar tanınıyor. Hepsini zan altında bırakmamak gerekiyor. Bir araştırma şirketinin yeni bulgularla açıkladığı sonuca göre, Kılıçdaroğlu kararsız seçmenleri lehine çevirdi. 2. turda kazanacak. Arkasından tweete şunlar yazıldı. Akşener siyasi söylemlerle gücünü yitirdi. Bir sonuç açıklıyorsanız bir siyasi partinin yöneticilerini bedel ödemekle itham etmek ne derece doğru olur. Bu açıklamayla Murat Yetkin bir değerlendirmesi vardı. 'bazılarını satın alamazsın ancak kiralayabilirsiniz.' derdi. Şimdi bir kiralama döneminden geçiliyor.

Yarkadaş fitili ateşledi

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vadetmesi sonrası, İYİ Parti'den çok sert tepkiler gelmiş, eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş da İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etmişti. İYİ Partili Uğur Poyraz ise CHP'li Barış Yarkadaş'ın ihale iddiası için suç duyurusunda bulundu. Bu yaşananların ardından Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye bir cevap daha geldi. Yarkadaş geri adım atmadı ve 'Sen CHP'li belediyeden ihale alıyorsan ben seni eleştiririm. İYİ Partili Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldı.' dedi. Bu sözler sonrası İYİ Parti'den sert tepkiler gelirken, masanın ne kadar çürük olduğu ortaya çıktı.