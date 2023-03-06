6'lı Masa toplantısı sonrası 12 maddelik açıklama

Millet İttifakı'nın toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve 5 saat sürdü. Toplantı sonrası genel başkanlar, dışarıda bekleyen partilileri selamladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından 6 genel başkan tarafından imzalanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası" başlığını taşıyan 12 maddelik metin paylaşıldı.

Söz konusu metinde, "Geçiş sürecinde Türkiye'yi, güçlendirilmiş parlamenter sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı vurgulanan metinde, bakanlıkların dağılımının, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirleneceği belirtildi.

Diğer maddeler şöyle

İttifak partilerinin her birinin kabinede en az bir bakanla temsil edileceğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika kurulları ve ofisler lağvedilecektir. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlar) yetki ve görev dağılımı, anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir. Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin işbirliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanının var ise siyasi parti üyeliği sona erecektir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır."

Metinde ayrıca, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 2023 yılında gerçekleştirilecek olan 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.