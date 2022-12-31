6'lı masa ile ilgili flaş iddia! Duyan, birbirine "Bu olur mu" diye sordu

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, iç politika gündemini değerlendirdiği yazısında, Altılı Masa'nın dağılmayacağını ancak çoklu adayla seçime gidebileceğini savundu.

"Kılıçdaroğlu-Akşener çekişmesi sebebiyle 6'lı masa 2023'e hala 'tek aday mı, çoklu aday mı' tartışması eşliğinde giriyor" diyen Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Masadaki genel başkanlardan birisinin aday olması gerektiği fikri öne çıksa da muhalefetin adayı ocak ve şubat aylarının en çok konuşulan konusu olabilir.

6'lı masa dağılmaz ancak dağınık halde seçime gidebilir.

Çoklu aday bu demek.

Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararının ne olacağı ve siyasi aktörlerin tepkisi yeni yılın en kritik konusu.

Kararsız seçmen, gençler ve Kürtler önemli seçmen grupları olarak parti ve aday rekabetinin odağında olacak.

2023 seçimlerinden çıkacak sonuç Türkiye'nin içte ve dışta nasıl yönetileceğinde ciddi bir fark oluşturur."