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Gündem 6'lı masa eleştirisi yüzünden işinden oldu
Gündem

6'lı masa eleştirisi yüzünden işinden oldu

6'lı masa ve Saadet Partisi'ni eleştiren Abdulaziz Kıranşal'ın TV 5'teki programları kaldırdıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 00:42:00 -

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5'te her cumartesi izleyicilerin karşısına çıkan Kıranşal, 6'lı masa ve Saadet Partisi'ni eleştirince programına ara verildi.

Kıranşal duyurdu

Kıranşal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldaki yayınlarına yönetim tarafından ara verildiğini duyurdu.

6'lı masayı eleştirdi

Kıranşal açıklamasında, ''Her Cumartesi 18.00 da Tv5 Televizyonumuzda yayınlanan programlarımıza kanal yönetimimiz tarafından ara verilmiştir. Kanal yönetimimize ve çalışan tüm kardeşlerimize şimdiye kadar sesimizin size ulaşması konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah Razı olsun...'' ifadelerine yer verdi.

Kıranşal ne demişti?

Kıranşal, "Açık ve net! Hiçbir Müslüman ben geldiğim zaman; Faizi arttıracağım. İstanbul sözleşmesini uygulayacağım. 4-6 Yaş Kur'an kurslarını kapatacağım. Sapkınlığa karşı çıkmayı nefret suçu sayacağım. Avrupa birliği normlarını uygulayacağım diyen bir yapının vebaline ortak olmaz..." demişti.

Destek mesajı yağdı

Kıranşal paylaşımının ardından takipçilerinden çok sayıda destek mesajı aldı.

Bazı kullanıcıların, "Kongreden sonra yönetimi devraldığımzda yayınlarına devam edersin muhterem Hocam." mesajları dikkatlerden kaçmadı.

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