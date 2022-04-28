  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 6'lı masa darmadağın oldu! Bir ayrılık daha
Siyaset

6'lı masa darmadağın oldu! Bir ayrılık daha

DEVA Partisi'nin 6'lı masadan ayrılmasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Gelecek Partili Cuma İçten, partisinin seçime tek başına gireceğini, bu durumun aylar önce Ahmet Davutoğlu tarafından duyurulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 15:19:00 -
6'lı masa darmadağın oldu! Bir ayrılık daha

Seçime doğru şekillenen ittifaklar arasındaki 6 siyasi partiden oluşan masa hızla dağılmaya başladı.

Dün Deva Partisi Lideri Ali Babacan'ın seçime kendi logolarıyla gireceklerini söylemelerinin ardından bugün Gelecek Partisi'nden de açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu masa 2023'ü bile göremez, göreceksiniz." ifadelerinin üzerinden çok geçmeden, Gelecek Partisi de seçime kendi logolarıyla, tek başlarına gireceklerini duyurdu.

'Seçime tek katılacağız' vurgusu

Duyuruyu yapan Gelecek Partili Cuma İçten, seçime tek katılacaklarını söyleyen ilk partinin Gelecek Partisi olduğunu belirtti.

"Tek başına gireceğini açıklayan ilk partiyiz"

Partilerinin bu açıklamayı aylar öncesinden yaptığını belirten İçten, sosyal medya hesabından Parti Lideri Ahmet Davutoğlu'nun daha önce yaptığı bir konuşmayı "Gelecek Partisi aylar öncesinde ilk seçimlere tek başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir." sözleriyle yayınladı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

He he bizde inandık aylar öncesinden söylendiğine, o zaman o 6'lı ganyanda ne işiniz vardı, o bildirilerde sizin imzanız neden var.

Yazik

Allah iflas etsin
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay