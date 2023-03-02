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Siyaset 6'lı Masa adayını belirledi! İmzayı attılar
Siyaset

6'lı Masa adayını belirledi! İmzayı attılar

Altılı Masa toplantısı sonrası yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldığı ve adayın 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 19:55:00 -
6'lı Masa adayını belirledi! İmzayı attılar

Altılı Masa toplantısı sonrası açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı.Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.

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