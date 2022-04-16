6’lı ilkesizlerde nitelik var mı ki, adaylarında da olsun!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 6'lı ittifakın halen tek aday üzerinde anlaşamamasına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Birileri, “Bir kedim bile yok” diye isimlerinden bahsettirmişlerdi..

Türkiye’yi yönetmeye kalkışan 6’lı ilkesizler ittifakı da, “Bir adayımız bile yok” diyerek kendilerinden bahsettirmeye çalışıyorlar.

Oysa “adayları”nın olmaması onlara puan kazandırmaz, kaybettirir..

Olsun, “Adayımız yok ama, zaten adayın ismi değil, nitelikleri önemli” diyerek, dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorlar..

Sanki Yüksek Seçim Kurulu’na müracaat ederken, bir aday ismi değil de, “Biz isim açıklamayı doğru bulmuyoruz. Adayımızın niteliklerinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Adayımızın nitelikleri ise şöyle şöyledir” diyeceklermiş gibi, top çeviriyorlar..

Hani adaylarının nitelikleri konusunda somut bir şey söyleseler.

Ve elini sallasan, 10 tane o niteliklere uygun aday çıkartabilecek bir kapasiteleri olsa..

“Niye sıkıştırıyoruz ki.” diyeceğim..

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