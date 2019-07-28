0553 313 94 23

68’liler Barış Ormanı yeniden doğa ve sporun merkezi oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kaderine terk edilen 68’liler Barış Ormanı’nı yeniden canlandırıyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:19
68’liler Barış Ormanı yeniden doğa ve sporun merkezi oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kaderine terk edilen 68’liler Barış Ormanı’nı yeniden canlandırıyor. Uzun süre atıl durumda bırakılan orman, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın yoğun çalışmaları sonucunda önemli bir yaşam alanı haline getiriliyor.


Ekipler dört koldan yeniliyor


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun bir şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda orman yeniden hayat buluyor. Budama ekibinden çim ekibine, tesviye ekibinden marangoz ekibine varana dek dört koldan işe koyulan ekipler, ormanı yine o ilk yıllarında olduğu gibi vatandaşların güvenle ve keyifle vakit geçirecekleri, sağlıkları için yatırım yapacakları güzide mekanlardan biri haline getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çalışmalar kapsamında yapılan yürüyüş parkurunun yanı sıra ormandaki kent mobilyalarını yenileniyor. Ot ve çalıların temizlenerek, yürüyüş yollarının açıldığı ormanın içerisinde bulunan derede de ıslah çalışması gerçekleştiriliyor.


Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak


Toroslar ilçesinin Çağdaşkent Mahallesi’nde yer alan, aynı zamanda doğal kros pisti ve yürüyüş yolu özelliğiyle de sadece doğa dostlarının değil, amatör ve profesyonel sporcuların da gözde mekanlarından biri olan 68’liler Barış Ormanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersinlilerin aileleri ile vakit geçirebileceği bir mekan haline getiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 68’liler Barış Ormanı, kısa bir süre sonra yine eskisi gibi Mersin’in akciğeri, doğa ve spor sevenlerin başlıca uğrak yeri olacak.


5 Mayıs’ta ormanı ziyaret eden Başkan Seçer, burada yaptığı konuşmada, 68’liler Barış Ormanı’nın hak ettiği değere kavuşturularak, Mersinlilerin hizmetine sunulacağını söylemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Fakı mezarı başında anıldı
    1. İsmail Fakı mezarı başında anıldı
    2. Öldürülen PKK'lının, Turuncu listede..
    3. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    4. Çorum’da silahlı kavga: 2 yaralı
    5. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı..
    6. Antalyaspor Vakfı Başkanlığı'na Fikret..
    7. Turuncu kategorideki terörist etkisiz..
    8. Antalyaspor Vakfı yeni Başkanı Fikret..
    9. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    10. Sivas’ta otomobil şarampole uçtu: 1..
    11. Turuncu kategorideki terörist etkisiz..
    12. Yazılı açıklama yapan Fatih Erbakan,..
    13. Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu
    14. Azerbaycan'da "Milli Yayla Festivali"
    15. Dünyayı tedirgin eden açıklama!..
    16. Başkentte EGO otobüsü yayalara çarptı:..
    17. TİKA gönüllülerinden Somalili..
    18. Haftada bir kez kereviz tüketmenin..
    19. TİKA'nin genç gönüllü öğrencileri..
    20. Ağrı'da iç güvenlik operasyonları..
    21. Fatih Erbakan, partisinin ilk..
    22. Şeyh İzzettin İsmail Efendi 718’inci..
    23. Huzur Partisi isim hakkını alan iş..
    24. Darüşşafaka Tekfen'de transfer
    25. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2..
    26. Batman’da oda temsilcilerine ’yeni..
    27. 68’liler Barış Ormanı yeniden doğa ve..
    28. Mangal ateşi otluk alanda yangına..
    29. Kavgada bir kişiyi bıçakla..
    30. "İslam aleminin somut adım atmasını..
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor