66 yaşındaki TEAL gemisi müze oluyor

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, geminin önemli görevler gördüğünü belirtti. Günsel, şunları söyledi: “TEAL, 1955’te Birleşik Kraliyet Donanması’nda doğdu. Buradan emekli olduktan sonra Avustralya’da, Tanzanya’da, Karayipler’de balıkçılık yaptı ardından su sporları turizmi için kullanıldı. Dünya denizlerinde birçok alanda denizcilik tarihinin derin izlerini taşıyan TEAL, adamıza 1994’te geldi. O günden bugüne Denizcilik Fakültemiz’de çok önemli hizmetleri oldu. Tüm denizlerde okyanuslarda dolaşan birçok nitelikli kaptan yetiştirdi. Bundan sonra da ülkemizin kültürüne ve turizmine Denizcilik Tarihi Müzesi olarak hizmet vermeye devam edecek.”