66 yaşındaki adam bıçaklı kavgada öldürüldü
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Osmaniye’de çıkan bıçaklı kavgada 66 yaşındaki Bayram Güloğlugil bıçaklanarak öldürüldü. .
Alibeyli Mahallesi’nde bulunan Yeni Çarşı'da akşam saatlerinde yaşanan olayda Ökkeş G. ile Bayram Güloğlugil (66) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Güloğlugil için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Güloğlugil’inin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.