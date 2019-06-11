652 şirkete dahilde işleme izni verildi Ticaret Bakanlığı 652 şirkete dahilde işleme izni verdi.

Ticaret Bakanlığı 652 şirkete dahilde işleme izni verdi.

Ticaret Bakanlığınca, Dahilde İşleme Belgeleri için onay verilen şirketlerin listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Dahilde İşleme Belgesi’nde şirketler öngörülen ithalat ve ihracat tutarlarını da bildiriyorlar. Dahilde İşleme Belgesi ile birlikte yurt dışından ham madde alacak olan şirketler bunlar için gümrük vergisi muafiyetine sahip oluyor.

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