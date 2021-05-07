"650 milyon TL nerede?" sorusu CHP'nin ayarını bozdu! Anında 'aforoz' ettiler

CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek’in partiden istifa ederek “650 milyonun hangi medyaya kimlere gittiğini sormamak ahlaksızlıktır” açıklaması CHP'yi fena karıştırdı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 650 milyon iddiasıyla ilgili bir şey demeden Çiçek’i partiyi karalamakla suçlayıp “Yıllarca içinde bulundukları partiyi karalamak onlara bir şey kazandırmaz” dedi.