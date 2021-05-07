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Siyaset "650 milyon TL nerede?" sorusu CHP'nin ayarını bozdu! Anında 'aforoz' ettiler
Siyaset

"650 milyon TL nerede?" sorusu CHP'nin ayarını bozdu! Anında 'aforoz' ettiler

CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek’in partiden istifa ederek “650 milyonun hangi medyaya kimlere gittiğini sormamak ahlaksızlıktır” açıklaması CHP'yi fena karıştırdı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 650 milyon iddiasıyla ilgili bir şey demeden Çiçek’i partiyi karalamakla suçlayıp “Yıllarca içinde bulundukları partiyi karalamak onlara bir şey kazandırmaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:02:00 -
"650 milyon TL nerede?" sorusu CHP'nin ayarını bozdu! Anında 'aforoz' ettiler

CHP tüzel kişiliğinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etmişti.

"650 milyon nerede?"

Çiçek, istifa ederken harcanan milyonlarca liranın hesabını CHP yönetimine sorarak "Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir" demişti.

"CHP'yi karalıyorsunuz" tepkisi

Bu sözlere CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan cevap geldi. Basın toplantısı düzenleyen Altay, Çiçek’in sözlerinin hatırlatılması üzerine “Partiden istifa ederken, yıllarca içinde bulundukları partiyi karalamak onlara bir şey kazandırmaz. Kişisel siyasi ikbal kaygı ve beklentiyle istifa edenlerin CHP’yi karalaması yakışı kalmaz” dedi.

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