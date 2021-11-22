650 bin metreküp gaz fiyatı ne kadar?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız." dedi.

Doğalgaz konusunda da açıklamalar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez, şunları söyledi: "28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu rezervuar-2 ve rezervuar-3 testinin başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, "20 Kasım 2021; Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testi günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz"

Doğalgaz metreküp nasıl hesaplanır?

EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. TL/kWh cinsinden gösterilen doğal gaz satış fiyatının metreküp cinsinden hesabı aşağıdaki gibi olur: Satış fiyatı (TL/kWH) x 10,64 = Satış fiyatı (TL/m3)

Hane doğal gazı fiyatı

İGDAŞ'ta yer alan bilgilere göre;

Abone Doğalgaz Satış Fiyatı (TL/KWH TL/m3)

0,16018204 / 1,7043369056 TL'dir.