0553 313 94 23

65 yıllık şehrin ilk kadın Belediye Başkan adayı

Nevşehir’in 20 Temmuz 1954 tarihinde il olmasının ardından geçen 65 yıllık süre içerisinde tek kadın adayı olan MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof.

07 Mart 2019 Perşembe 10:51
65 yıllık şehrin ilk kadın Belediye Başkan adayı

Nevşehir’in 20 Temmuz 1954 tarihinde il olmasının ardından geçen 65 yıllık süre içerisinde tek kadın adayı olan MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, "Sorunları kadınlarımızla birlikte çözeceğiz" dedi.


20 Temmuz 1954 yılında il olan Nevşehir’de bugüne kadar 28 belediye başkanı görev yaptı. 65 yıl önce il olan Nevşehir’de 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 29.Belediye Başkanı seçilecekken MHP’nin ve Nevşehir’in Nevşehir’de ki ilk kadın belediye başkan adayı olan Prof. Drç Filiz Kılıç, Nevşehir’in 29.belediye başkanı olabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Kılıç yaptığı açıklamada başta kadınlarımız olmak üzere halkımızın da teveccüh göstermesi halinde halkımıza hizmet etmeye talibim dedi. Kılıç, “Tüm Nevşehirli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonrasında belediye başkanı olduğumuzda kadınlarımızla birlikte çok daha güzel projelere imza atacağız. Şehrimizin sıkıntılarını bir bir kadınlarımız ile birlikte çözeceğiz. Bu konuda Nevşehirli kadınlarımıza söz veriyorum.31 Mart’ta Nevşehir’de bir belediye başkanlığı seçimi var. Şimdiye kadar Nevşehir’imizde 28 belediye başkanı belediye başkanlığı yaptı. Şehrimize bir şekilde hizmet etti. Bende inşallah 29.Belediye başkanı olarak tüm şehrimize, 110 bin kişiye hizmet etmek için yola çıktım. Belediye balkanı olduktan sonra bir kadın hassasiyeti ile şehrimize şeffaf bir yönetim anlayışıyla, adil bir yönetim anlayışıyla 110 bini kucaklayan bir yönetim anlayışıyla yönetmeye talibim. Eğer halkımız başta kadınlarımız teveccüh gösterirlerse bende şehrimize, halkımıza hizmet etmeye hazırım” dedi.



“Ben kadınların her konuda güçlü olduklarına inanıyorum”


MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, 2008 yılında atanan rektörler arasında da tek kadın rektör olduğunu ifade ederken kadınların her alanda güçlü olduklarına inanıyorum dedi. Kılıç, “Ben kadınların her konuda çok güçlü olduklarına yürekten inanıyorum. 2008 yılında da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Rektör olduğumda da o dönemde atananlar arasında tek kadın rektördüm. Ve gerek Nevşehirli hemşehrilerimizin gerekse iş adamlarımızın destekleriyle biz Nevşehir’imize yakışır çok güzel ve çokta başarılı bir üniversite kurduk. Ben şuna da inanıyorum. Yine o güçlü kadınlarımız ile bana destek olarak Nevşehir’imizin pek çok sorununa çözüm getireceğiz. Güçlü kadın güçlü aile diyoruz. Güçlü aile güçlü Türkiye diyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatvan’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kooperatif kuruldu
    1. Tatvan’da tarım ve hayvancılığın..
    2. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    3. Oğlunun öldüğü caddeye bakamıyor,..
    4. Elektrik akımına kapılan bir kişi..
    5. Bodrum Belediye Başkanı gözyaşlarına..
    6. İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su..
    7. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    8. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    9. Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    11. 35 yıl sonra Mir Kalesi’nde özlem..
    12. Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonu..
    13. VakıfBank, BM'nin Kadının Güçlenmesi..
    14. LeBron James, Michael Jordan’ı geçti
    15. Kanseri yenip yarı zamanlı girdiği..
    16. İŞKUR ve AYNADER iş birliğinde kadın..
    17. Elektrik akımına kapılan aşçı öldü
    18. Doruk Sağlık Grubu, kadın sağlığına..
    19. DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye..
    20. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 18..
    21. Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    22. Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89...
    23. Kontrol için durdurulan kamyona..
    24. Cenevre’de teknoloji yarışı
    25. Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması
    26. Yaşar ve Yavaş 117 hemşehri derneği ve..
    27. Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketine..
    28. Belediye Başkanı Fatma Şahin’den 8..
    29. Kaymakam Öztürk’ten ‘Kadınlar Günü’..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e gidiyor
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak