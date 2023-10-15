65 yaş ve üzeri ücretsiz toplu taşıma ayrıcalığı genişliyor! Artık bu kişilere de ücretsiz olacak

Türkiye, yaşlı vatandaşlarına toplu taşıma konusunda yeni bir kolaylık sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilmesi için yeni bir karar aldı. Bu karar, yaşlı nüfusun ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik bir ulaşım yardımı programı da başlatılıyor.

Bu program, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülüyor ve ailelerin çocuklarının ulaşım giderlerine destek oluyor. Böylece, dar gelirli ailelerin çocukları, ayda 750 TL’lik bir ulaşım desteğinden faydalanabilecekler. Bu, ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere büyük bir katkı sağlayacak.

Bakanlık, bu programa kaynak ayırmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 10 milyon TL’lik bir bütçe tahsis etti. Bu bütçe, dar gelirli ailelerin çocuklarının ulaşım giderlerini karşılamak üzere kullanılacak. Bu, dar gelirli ailelerin maddi yükünü azaltmak ve çocukların hayatlarını kolaylaştırmak için atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

TOPLU TAŞIMA AYRICALIĞI GENİŞLİYOR

Dar gelirli aileler, bu yardımdan yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat edebilecekler. Başvuru işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için, Bakanlık’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu yeni düzenleme, ülkenin yaşlı nüfusu ve ekonomik olarak zorlanan aileleri için büyük bir fayda sağlayacak ve toplu taşımanın erişimini artıracak. Bu güncelleme, toplumun daha geniş bir kesimine yardım eli uzatan bir adım olarak takdir ediliyor.

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