  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 65 yaş ve üzeri ücretsiz toplu taşıma ayrıcalığı genişliyor! Artık bu kişilere de ücretsiz olacak
Ekonomi

65 yaş ve üzeri ücretsiz toplu taşıma ayrıcalığı genişliyor! Artık bu kişilere de ücretsiz olacak

Yeniakit Publisher
2023-10-15 13:28:00 -
65 yaş ve üzeri ücretsiz toplu taşıma ayrıcalığı genişliyor! Artık bu kişilere de ücretsiz olacak

Ülkemizde yaşlı vatandaşlarımızın toplu taşıma konusunda daha fazla kolaylık sağlanması için yeni bir karar alındı.

Türkiye, yaşlı vatandaşlarına toplu taşıma konusunda yeni bir kolaylık sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilmesi için yeni bir karar aldı. Bu karar, yaşlı nüfusun ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik bir ulaşım yardımı programı da başlatılıyor.

Bu program, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülüyor ve ailelerin çocuklarının ulaşım giderlerine destek oluyor. Böylece, dar gelirli ailelerin çocukları, ayda 750 TL’lik bir ulaşım desteğinden faydalanabilecekler. Bu, ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere büyük bir katkı sağlayacak.

Bakanlık, bu programa kaynak ayırmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 10 milyon TL’lik bir bütçe tahsis etti. Bu bütçe, dar gelirli ailelerin çocuklarının ulaşım giderlerini karşılamak üzere kullanılacak. Bu, dar gelirli ailelerin maddi yükünü azaltmak ve çocukların hayatlarını kolaylaştırmak için atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

TOPLU TAŞIMA AYRICALIĞI GENİŞLİYOR

Dar gelirli aileler, bu yardımdan yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat edebilecekler. Başvuru işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için, Bakanlık’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu yeni düzenleme, ülkenin yaşlı nüfusu ve ekonomik olarak zorlanan aileleri için büyük bir fayda sağlayacak ve toplu taşımanın erişimini artıracak. Bu güncelleme, toplumun daha geniş bir kesimine yardım eli uzatan bir adım olarak takdir ediliyor.

Gunboyugazetesi.com.tr

Yok artık! Araç sahipleri bu haberden sonra kontak kapatıp, toplu taşıma kullanacak
Yok artık! Araç sahipleri bu haberden sonra kontak kapatıp, toplu taşıma kullanacak

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yok artık! Araç sahipleri bu haberden sonra kontak kapatıp, toplu taşıma kullanacak

Diyarbakır'da toplu taşımaya zam geldi!
Diyarbakır'da toplu taşımaya zam geldi!

Yerel

Diyarbakır'da toplu taşımaya zam geldi!

İhsan Şenocak'tan toplu taşımada tacize uğrayan kadınlara ilişkin dikkat çeken yorum!
İhsan Şenocak'tan toplu taşımada tacize uğrayan kadınlara ilişkin dikkat çeken yorum!

Gündem

İhsan Şenocak'tan toplu taşımada tacize uğrayan kadınlara ilişkin dikkat çeken yorum!

Devletin belirlediği fiyatlara ayar geliyor!
Devletin belirlediği fiyatlara ayar geliyor!

Ekonomi

Devletin belirlediği fiyatlara ayar geliyor!

İstanbul'da toplu taşıma arızası! Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı
İstanbul'da toplu taşıma arızası! Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı

Sosyal Medya

İstanbul'da toplu taşıma arızası! Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23