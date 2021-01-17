65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlar aylarca evlerinden çıkamadı. Vakaların azalmasıyla belirli saatlerde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkmasına izin verildi. Son olarak 20 Kasım ve 1 Aralık’ta artan vakalar sebebiyle 65 yaş için yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Peki, 65 yaş kısıtlamaları ne zaman bitecek?

65 yaş üstü yasaklar ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı bitti mi?

11 Ocak’ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakalar azaldıkça tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Son yedi haftadır uygulanan kısıtlamalar vaka tablosuna olumlu anlamda yansıdı. Vatandaşlar 65 yaş ve üstüne uygulanana kısıtlamaların ne zaman kalkacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Bir sonraki kabine toplantısında konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlar hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkıyor. Hafta sonu ise 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasak. 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. Vefa destek birimlerine 112, 155 ve 156 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

Somağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara para cezası kesiliyor. Yasağa riayet etmeyenlere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.