  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Cuma Namazı kılamayacak

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın kılınacak olan Cuma Namazına sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların katılamayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:58:46 -
65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Cuma Namazı kılamayacak

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın kılınacak olan Cuma Namazına sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların katılamayacağını duyurdu.


Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiğinden, 29 Mayıs tarihinde eda edilecek Cuma Namazına iştirak etmeleri mümkün değildir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına sokağa çıkma kısıtlaması bulunan büyüklerimizin ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evde kalmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı