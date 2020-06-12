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Aktüel

65 yaş üstü ve 20 yaş altı ilk kez Cuma namazına gitti

DÜZCE(İHA) – Yeni tip Korona Virüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:34:55 -
65 yaş üstü ve 20 yaş altı ilk kez Cuma namazına gitti

DÜZCE(İHA) – Yeni tip Korona Virüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı. Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar ise pandemi sürecindeki ilk Cuma namazını kıldı.


Covid-19 tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Düzce’de vatandaşlar, cuma namazı için Büyük Cami’yi doldurdu. Normalleşme süreciyle birlikte sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar da pandemi sürecindeki ilk Cuma namazını kıldılar. Cami avlusunda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.

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