65 yaş üstü için seyahat izin belgesi telefonla alınır mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları kullanması da yasak. Şehir dışına çıkacak olan 65 yaş üstününü kısıtlama gün ve saatleri dışında da seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi valilik/kaymakamlıkların yanı sıra ALO 199 nolu telefon ve e devlet üzerinden alınabiliyor. E devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıp E Başvuru sayfasından 65 yaş üstü seyahat izin belgesi ifadesini seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ EKRANI İÇİ TIKLAYINIZ

Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

Özel araç ya da toplu ulaşım araçlarıyla seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabiliyor.