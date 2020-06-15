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Ekonomi

65 yaş üstü mükellefler dikkat

65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergilerini ödemesi için son iki günlük sürece girildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:01:00 -
65 yaş üstü mükellefler dikkat

Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan iş yeri sahibi ya da çalışan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergilerini ödemesi için son iki günlük sürece girildi. Mükelleflerin mücbir sebep dönemine dair beyanname ve bildirimlerini yarın akşama kadar vermesi gerekiyor.

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