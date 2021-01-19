Korona aşısı nerede yapılacak? Ülkemizde 14 Ocak Perşembe günü koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı. Sağlık çalışanlarının aşılama süreçleri tamamlanmak üzere. Risk grubunda bulunan vatandaşlar ise aşının ne zaman nerede uygulanacağını araştırmaya başladı. 65 yaş üstü nerede aşı olacak?

65 yaş üstü korona aşısını nerede yaptıracak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının aşılanma çalışmasının 20 Ocak Çarşamba günü sona ermesini planladıklarını ardından da yaşlı bakımevlerinde kalanlarla, çalışanlara sıra geleceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak" ifadelerini kullandı.

İl müdürleriyle online toplantı düzenleyen Fahrettin Koca önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra geleceğini belirten Koca, “Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. Yerinde yapılan aşıdan sonra olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir” dedi.

Koca, “Ayrıca 19 Ocak Salı gününden itibaren 90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz. Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de cumartesi ve pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım” diye konuştu.

65 yaş ve üstü vatandaşlar birinci aşama üçüncü adımda yer alıyor. 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmalarınını sağlık ocakları ve hastanelerde yapılması planlanıyor.