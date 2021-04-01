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Yaşam 65 yaş sokağa çıkma yasağı bitti mi?
Yaşam

65 yaş sokağa çıkma yasağı bitti mi?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgınında risk grubunu korumak ve bulaş zincirini korumak için 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlamalar uygulanıyordu. Peki, 65 yaş üstü yasağı bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 15:01:00 -
65 yaş sokağa çıkma yasağı bitti mi?

65 yaş üstü sokağa çıkabiliyor mu? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 1 Mart tarihinde ülkemizde yerinde karar dönemi başladı. Bu kararla illerdeki risk durumuna göre kısıtlamalar uygulanmaya başladı. 29 Mart’ta risk haritası güncellendi ve pek çok ilde kısıtlamalar döndü. Peki, 65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabiliyor?

65 yaş sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Koronavirüs salgınında 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. 1 Mart’ta açıklanan risk haritası 29 Mart’ta revize edildi. Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

Bilindiği gibi 58 il kırmızı risk durumuna yükseldi. Orda riskli illerden pek çoğu da çok yüksek riskli iller durumuna geçti. Bu sebeple bazı illerde kaldırılan kısıtlama risk durumunun değişmesiyle yeniden başladı. İşte, illerin risk durumu:

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı) : Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller (Turuncu): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller (Sarı): Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller (Mavi): Şırnak

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